«Отслеживать таких людей»: эксперты предложили варианты борьбы со школьными стрелками

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18-летний студент Тимур Бекмансуров в понедельник, 20 сентября, открыл стрельбу из охотничьего ружья на территории Пермского госуниверситета. В результате шесть человек погибли, 28 числятся пострадавшими.

Подобные случаи в России происходят ежегодно. Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, и Иван Миронов, адвокат, общественный деятель, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, стоит ли ужесточать меры по продаже оружия и как можно обезопасить учеников от подобных случаев.

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Трагедия в Перми. Где нужно закручивать гайки

— Во всех случаях, которые были за последнее время, люди действовали с охотничьим оружием, но к охотникам они отношения не имели. Зачем мы продаем оружие человеку, который не является охотником? Если человек — охотник, пусть сначала поездит в лес и покажет, что он костер умеет разводить. Потом пусть позагоняет дичь, разделывает ее. И те люди, с которыми он ездит на охоту, дадут персональные рекомендации, можно ли ему давать разрешение на оружие, — считает эксперт Александр Холодов.

Он отмечает, что многие подростки гонятся за популярностью в соцсетях, поэтому могут использовать страшные методы, чтобы стать знаменитыми.

Адвокат Иван Миронов считает, что запрет оружия никак не повлияет на ситуацию. Свое внимание нужно обратить на другие аспекты.

— Есть 1001 способ массового убийства людей без использования огнестрельного оружия. Что еще будем запрещать? Второе. Кто сегодня охраняет школу? Это люди, которые не могут оказать сопротивление детям. Они получают смешные деньги: около 100 рублей за час. Кто пойдет на эти деньги? — говорит эксперт. — Ни в коем случае нельзя закручивать гайки по владению оружием. Здесь речь идет о психиатрической профилактике, в школе должны работать психологи, отслеживать таких людей и ставить их на учет.

Отец пермского стрелка поделился подробностями жизни сына и рассказал, что деньги на покупку оружия Тимуру дал именно он.