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«Ездил стрелять в тир»: отец пермского стрелка рассказал о сыне

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
«Ездил стрелять в тир»: отец пермского стрелка рассказал о сыне
Фото: Telegram / SHOT

Отец пермского стрелка Тимура Бекмансурова во время допроса заявил, что у его сына никогда не было психических отклонений и он не стоял на учете у врача-психиатра. Фрагмент допроса был опубликован во вторник, 21 сентября, в Telegram-канале Shot.

При этом стрелок часто болел в детстве, но наблюдался у нужных врачей. Отец Бекмансурова пояснил, что в 2008 году потерял общий язык со своей женой и в 2009 развелся с ней. Их общий сын Тимур остался жить с матерью. Мужчина уточнил, что не замечал, чтобы сын переживал из-за расставания родителей.

Отец добавил, что и он, и супруга не злоупотребляли спиртными напитками и никогда не употребляли наркотики. А у их сына не было проблем с учебой и поведением, передает телеканал «360».

— По характеру спокойный, неагрессивный, добрый, общительный, неконфликтный, жестокость никогда не проявлял, — подчеркнул отец Бекмансурова.

Он уточнил, что никогда не замечал в поведении сына странностей, юноша не рассказывал о навязчивых мыслях или планах.

Однако стрелок интересовался службой отца в вооруженных силах и в полиции. В частности, спрашивал папу про военную технику и оружие. И вскоре мужчина помог юноше с деньгами для покупки оружия якобы для охоты. Несмотря на это, отец признался, что его сын на охоту так и не сходил, но время от времени «ездил стрелять в тир», говорится в Telegram-канале.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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