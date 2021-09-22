«Три в одном»: диетолог объяснила, в чем опасность быстрорастворимого кофе из пакетиков

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Пакетированный кофе с различными вкусовыми добавками может быть опасен для здоровья человека, поскольку содержит пальмовое масло и вредные трансжиры. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в небольшом количестве такие напитки не наносят вреда здоровому человеку, но при регулярном потреблении могут возникнуть проблемы.

— Речь идет о тех самых «три в одном», которые можно встретить на кассе любого супермаркета. К ним относят горячий шоколад, капучино и иные порошковые вариации. Как правило, при производстве таких недорогих вариантов быстрорастворимого напитка используют не самое качественное сырье, и никто особо не следит за технологией его приготовления, — сказала диетолог.

Чтобы улучшить органолептические свойства напитка, некоторые производители, по словам Соломатиной, специально пережаривают кофейные зерна либо добавляют различные ароматизаторы.

— Известно, что классический напиток из пакетика должен содержать в себе кофе, сахар и сливки. Но и здесь некоторые фирмы умудряются найти дешевую замену ингредиентам. Например, вместо сухих сливок они добавляют заменитель на основе пальмового масла. При этом не жалеют сахара и могут включить в состав еще и искусственный кофеин, — сказала собеседница «ВМ».

Все это заправляется «неисчислимым количеством вкусовых добавок», уточнила Соломатина

— Состав такого продукта — сплошная химия и трансжиры. Подобное сочетание не может быть полезным для человека. Особенно я бы не рекомендовала употреблять такой продукт людям с заболеваниями желудка, диабетикам и беременным женщинам. Быстрорастворимый кофе «3 в 1» можно пить в редких случаях, когда вы путешествуете и рядом нет кофемашины или ресторана, — сказала врач.

Соломатина подчеркнула, что у напитка имеются и полезные свойства.

— При гипогликемии, когда резко падет уровень сахара в крови, «три в одном» может помочь решить проблему. Это самая лучшая «скорая помощь», если под рукой не оказалось сладостей, — заметила диетолог.