Врач объяснила причины резкого роста заболеваемости коронавирусом в России

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Отсутствие коллективного иммунитета спровоцировало резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Такое мнение в среду, 22 сентября, высказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

Она отметила, что рост числа заболевших произошел из-за недостаточного количества вакцинированных граждан и миграции населения.

— На сегодняшний день мы видим миграцию населения. Люди перемещаются из одного региона в другой, контакты растут. Все это обуславливает рост числа заболевших... Он (вирус) легче передается от человека к человеку, — заявила специалист.

Елена Белякова также добавила, что число сделавших прививку граждан составляет около 60 процентов от общей массы населения. При этом изначально планировалось до 1 октября текущего года привить 80 процентов людей.

— Того, что есть, не хватает, чтобы снизить рост заболеваемости. Все-таки COVID-19 относится к сезонным вирусам, — подчеркнула медик.

Также эпидемиолог в беседе с радиостанцией «Радио 1» сообщила, что масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий будут действовать в стране еще не один год.

В среду, 22 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в столице связан с возобновлением школьных занятий, возвращением россиян из отпусков и наступлением осеннего сезона.