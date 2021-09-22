Эпидемиолог объяснила пенсионерам, какие прививки необходимо сделать осенью 2021 года

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Российский эпидемиолог, руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии Елена Бурцева в среду, 22 сентября, назвала две необходимые пенсионерам вакцины осенью текущего года.

При этом врач подчеркнула, что решение о прививке человек должен принимать исключительно самостоятельно. Специалист отметила, что если гражданин собирается сделать прививки против гриппа и коронавирусной инфекции одновременно, то между уколами необходимо сделать перерыв не менее трех-четырех недель.

Также Елена Бурцева добавила, что ни одна из прививок не требует специализированной подготовки. Обе вакцины разрешены для людей старшего возраста. Однако эксперт объяснила, что в настоящий момент лучше всего вакцинироваться от COVID-19.

— Гриппозная вакцина разрешена для лиц пожилого возраста так же, как и коронавирусная. Каждый должен спланировать под свой график. Если говорить об актуальности, считаю, что в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса. Можно сейчас сделать первую прививку, через три недели — вторую, тогда в начале ноября можно привиться от гриппа, — сообщила эпидемиолог.

При этом в будущем приоритетность вакцин может измениться. В любом случае, по мнению Елены Бурцевой, ограничиваться одной прививкой не следует, передает издание Nation News.

Также в среду, 22 сентября, врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала, что резкий рост числа заболевших коронавирусом в России произошел из-за недостаточного количества вакцинированных граждан и миграции населения.