Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Адвокат оценил шансы тренера ФК «Ротор» в суде против Facebook

Полина Долганова

Общество
Адвокат оценил шансы тренера ФК «Ротор» в суде против Facebook
Фото: пресс-служба суда

Адвокат Андрей Тындик прокомментировал решение главного тренера футбольного клуба «Ротор» Дмитрия Хохлова подать в суд на социальную сеть Facebook, которая блокирует фамилию специалиста, принимая ее за оскорбление украинского народа.

— Я уверен, что у него все получится. Вообще, это косяк Facebook. Очень много слов, которые носят двусмысленный характер. Я думаю, что Дмитрий Хохлов предпринимал шаги для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирным путем. Facebook полностью отвечает за эту ситуацию, — заявил Тындик.

По его словам, предугадать исход в данном судебном разбирательстве практически невозможно. Он отметил, что даже самым ярким звездам российского шоу-бизнеса в подобных разбирательствах выплачивали очень маленькую компенсацию, передает ФАН.

Социальная сеть Facebook ранее наложила блок на пользователя Дмитрия Хохлова, который оказался тренером волгоградского футбольного клуба, так как принял его фамилию за пренебрежительное высказывание в адрес жителей Украины.

В пресс-службе Солнцевского районного суда 22 сентября сообщили, что Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, который блокирует фамилию тренера, принимая ее за оскорбление украинского народа.

Читайте также:
FacebookСудыАдвокаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте