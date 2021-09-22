Адвокат оценил шансы тренера ФК «Ротор» в суде против Facebook

Фото: пресс-служба суда

Адвокат Андрей Тындик прокомментировал решение главного тренера футбольного клуба «Ротор» Дмитрия Хохлова подать в суд на социальную сеть Facebook, которая блокирует фамилию специалиста, принимая ее за оскорбление украинского народа.

— Я уверен, что у него все получится. Вообще, это косяк Facebook. Очень много слов, которые носят двусмысленный характер. Я думаю, что Дмитрий Хохлов предпринимал шаги для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирным путем. Facebook полностью отвечает за эту ситуацию, — заявил Тындик.

По его словам, предугадать исход в данном судебном разбирательстве практически невозможно. Он отметил, что даже самым ярким звездам российского шоу-бизнеса в подобных разбирательствах выплачивали очень маленькую компенсацию, передает ФАН.

Социальная сеть Facebook ранее наложила блок на пользователя Дмитрия Хохлова, который оказался тренером волгоградского футбольного клуба, так как принял его фамилию за пренебрежительное высказывание в адрес жителей Украины.

В пресс-службе Солнцевского районного суда 22 сентября сообщили, что Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, который блокирует фамилию тренера, принимая ее за оскорбление украинского народа.