Мосэнергосбыт сообщил жителям столицы о замене счетчиков электроэнергии

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мосэнергосбыт больше одного года проводит работы по замене счетчиков электроэнергии в московских жилых домах. Сначала специалисты обновляют сломанные или вышедшие за интервал от 1 апреля 202 года приборы. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Новые счетчики способны бесперебойно работать в течение 30 лет. Замену такого оборудования необходимо проводить раз в 10 или 16 лет в зависимости от типа самого прибора.

— Москвичам больше не нужно за свой счет покупать электросчетчики, платить за их установку или делать поверку. Теперь в многоквартирных домах эти работы бесплатно проводит энергетическая компания. Квалифицированные и опытные специалисты Мосэнергосбыта знают все многочисленные тонкости установки электросчетчиков и дают гарантию на качество работы и сам прибор, — заявил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Отмечается, что новые счетчики в столичных квартирах специалисты устанавливают бесплатно. В случае обнаружения мошеннических действий горожане могут обратиться в Мосэнергосбыт по номеру +7 (499) 550-95-50.

На сайте или в мобильном приложении ведомства жители города могут узнать о времени замены приборов. Сроки работ зависят от причин, из-за которых требуется замена.

По номеру Мосэнергосбыта москвичи также могут оформить заявку на установку нового счетчика. Специалисты произведут замену в течение полугода после регистрации обращения, подытожили в РИАМО.

В среду, 22 сентября, в беседе с «Вечерней Москвой» член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, что предложение субсидировать затраты на ремонт стояков водоснабжения и систем отопления в квартирах одиноких пенсионеров является правильным и нужным.

Он подчеркнул, что такое решение поможет не только сохранить старый жилой фонд, но и защитить пожилых людей от стрессовых ситуаций и трат на ликвидацию последствий неожиданных аварий.