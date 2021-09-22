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Встреча Путина с главами думских партий состоится 25 сентября

Полина Долганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Политика
Встреча Путина с главами думских партий состоится 25 сентября
Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями партий, которые по итогам выбором прошли в Государственную думу, запланирована на 25 сентября. Об этом в среду, 22 сентября, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос о дате проведения этой встречи.

До этого источник из партии «Единая Россия» сообщил РИА Новости, что переговоры Путина с представителями партий перенесли с пятницы, 24 сентября, на субботу, 25 сентября.

После обработки всех протоколов партия «Единая Россия» одержала победу по партийным спискам на прошедших выборах в Госдуму. Ее результат составил 49,82 процента голосов.

На втором месте по результатам выборов оказалась партия КПРФ с 18,93 процента голосов.

В тройку лидеров также попала партия ЛДПР. У нее 7,55 процента голосов.

На четвертом и пятом местах оказались партии «Справедливая Россия» и «Новые люди». У них по 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

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