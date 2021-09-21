ЦИК озвучил результаты выборов Государственную думу

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После обработки всех протоколов партия «Единая Россия» одержала победу по партийным спискам на прошедших выборах в Госдуму. Ее результат составил 49,82 процента голосов. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает Центризбирком РФ.

На втором месте по результатам выбором оказалась партия КПРФ с 18,93 процента голосов.

В тройку лидеров также попала партия ЛДПР. У нее 7,55 процента голосов.

На четвертом и пятом местах оказались партии «Справедливая Россия» и «Новые люди». У них по 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

Таким образом, по федеральному округу в нижнюю палату парламента прошли пять партий, которым удалось преодолеть порог в пять процентов голосов избирателей, передает РИА Новости.

Кроме того, по итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.