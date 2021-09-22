Диетолог объяснила, каким группам людей опасно есть суп

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Многие россияне убеждены, что полноценный обед невозможен без первого блюда. Однако употреблять в пишу суп рекомендуется далеко не всем группам людей. Диетолог Дарья Русакова в среду, 22 сентября, рассказала, кому лучше не есть такую еду, чтобы не заполучить проблемы со здоровьем.

Эксперт отметила, что не есть супы можно тем, кто не ощущает чувство голода после употребления небольшого количества пищи.

— Супы в большей части состоят из жидкого содержимого, а значит они как правило менее калорийные. Людям, которые хотят похудеть или есть проблемы с насыщаемостью, конечно, желательно употреблять первое блюдо, — заявила Дарья Русакова.

Также врач добавила, что и мясные бульоны имеют ряд ограничений. Например, людям с подагрой или ожирением лучше не есть такие блюда.

— Бульон имеет жирность, поэтому людям с нарушениями пищеварительной системы, с проблемами печени, поджелудочной железы, жирные бульоны не рекомендуются. Если вы не уверены в качестве мяса птицы, желательно варить на втором бульоне, так суп будет менее жирным и наиболее полезным и легким для организма, — подчеркнула диетолог.

Азиатские острые супы, по мнению Дарьи Русаковой, являются наиболее вредными и опасными. Они могут стать причиной эрозивных язвенных поражений желудочно-кишечного тракта.

Однако врач отметила полезность овощных первых блюд, передает издание Nation News.

Также диетолог и блогер Алексей Ковальков рассказал о том, почему майонез можно добавлять в пищу, не боясь за свою фигуру. По его словам, в таком продукте на 20 процентов меньше жирности, чем в оливковом масле.