Рафик Загрутдинов рассказал о реализации программы реновации в столичном районе Люблино

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Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

В московском районе Люблино в стадии проектирования и строительства в настоящий момент находится 11 домов по программе реновации жилищного фонда. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что уже восемь новостроек ввели в эксплуатацию в данном районе. Их общая площадь составила почти 142 тысячи квадратных метров.

— 11 жилых домов строят и проектируют в районе Люблино для переселения по программе реновации. В стадии строительства находятся три новостройки... Еще восемь зданий проектируется, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что специалисты ведут строительство на Люблинской, Краснодарской и Ставропольской улицах в Люблине.

Также здесь готовы к эксплуатации еще шесть многоэтажек. Кроме того, на Люблинской улице строители возвели двухсекционное здание в стиле лофт.

— Всего в районе Люблино новые квартиры получат жители 152 сносимых домов, для начала переселения подобрано 18 стартовых площадок, — цитирует слова Рафика Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 22 сентября, первый заместитель председателя Москомархитектуры и главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что многоэтажный дом по программе реновации жилья на Перовской улице оформят в серых и песочных тонах. Он будет состоять из шести секций, выстроенных в форме буквы «П».