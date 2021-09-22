«Действуют как наркотики»: врач перечислила вызывающие зависимость продукты

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Некоторые продукты могут вызвать зависимость. В частности, такими свойствами обладают сахар и кофеин, а также фастфуд и сладкие газированные напитки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Специалист отметила, что существует еда, которая создает у человека устойчивое желание съесть ее снова.

— Действительно, есть продукты, вызывающие привыкание. Самые главные — сахар и кофеин. И также, например, фастфуд, который состоит из быстрых простых углеводов, сахара и жира. Для улучшения вкуса туда добавляются усилители, которые действуют на организм как наркотики, — рассказала Писарева.

Зависимость от какого-то продукта несложно распознать, подчеркнула врач. По ее словам, человек может начать нервничать при отсутствии возможности съесть булочку или выпить газировку. Такую реакцию можно сравнить с реакцией наркоманов на отсутствие наркотика, рассказала собеседница «ВМ».

Эксперт отметила, что привыкание к пище может быть поводом для обращения к врачу.

— Часто люди отрицают свою зависимость от еды. Но, если человек понимает, что не может отказаться от какого-то продукта и постоянно хочет его есть, конечно, нужно искать квалифицированную помощь, — посоветовала врач.

Причины переедания могут быть разными, отметила собеседница «ВМ». Так, человек может посетить нутрициолога, чтобы сбалансировать питание. Кроме того, зависимость от еды может быть следствием проблем на работе или в семье — в таком случае желательно обратиться к психологу, заключила Писарева.