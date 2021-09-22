Перед судом предстанут обвиняемые по делу о заказном убийстве в Подмосковье

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Следователи завершили расследование дела против 59-летней женщины и пятерых мужчин, которые обвиняются в заказном убийстве. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе СК РФ по Московской области.

В ходе расследования было установлено, что женщина захотела организовать убийство своего сожителя из-за личной неприязни. Она уговорила своего сына помочь ей совершить данное преступление. В свою очередь, молодой человек подговорил знакомого за денежное вознаграждение помочь ему убить сожителя своей матери.

Знакомый согласился, после чего привлек для совершения преступления еще нескольких человек.

— 4 июня 2019 г. двое обвиняемых, заранее изучив маршрут движения потерпевшего, прибыли на мотоцикле к зданию торгового центра, расположенному в пос. Поварово городского округа Солнечногорск, где один из них произвел не менее трех выстрелов в потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, — рассказал представитель ведомства.

В зависимости от роли каждого, все шестеро обвиняются по статьям: «Организация убийства», «Убийство, совершенное организованной группой лиц по найму», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

— В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Московской областной суд для рассмотрения по существу, — заключили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

Еще один случай убийства произошел недавно на улице Корнейчука на северо-востоке Москвы. 74-летний пенсионер распивал спиртное со своим 50-летним сыном. В какой-то момент мужчины поссорились. Исчерпав словесные аргументы, пенсионер схватился за нож и нанес наследнику множественные ранения. От полученных травм тот скончался на месте.