МИД РФ обвинил США в манипуляциях с визами

Фото: МИД РФ

Российское министерство иностранных дел (МИД) обвинило США в злоупотреблении привилегией размещения штаб-квартиры ООН в своей стране. Такое заявление в среду, 22 сентября, сделал МИД России из-за отказа Вашингтона выдать визу председателю комитета Государственной думы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Российская сторона считает, что из-за расположения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Соединенные Штаты манипулирует выдачей виз для оказания давления на другие государства.

— США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт, — заявили в МИД РФ.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что отказ в визе Леониду Слуцкому — это грубейшее нарушение международного права. Такие действия США не останутся без ответной реакции.

— Власти США, следуя теперь уже многолетней и вполне преднамеренной линии, продолжают чинить препятствия в оформлении виз российским представителям, направляющимся на мероприятия ооновской штаб-квартиры в Нью-Йорке, — пояснили в МИД России на официальном сайте.

Во вторник, 21 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Великобритания использует дело Скрипалей как инструмент влияния на Москву.

Она подчеркнула, что Россия будет требовать у Британии официальные данные по делу.