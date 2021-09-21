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В МИД РФ заявили, что Лондон использует дело Скрипалей для давления на Москву

Анастасия Волоснова

Политика
В МИД РФ заявили, что Лондон использует дело Скрипалей для давления на Москву
Фото: МИД РФ

Великобритания использует дело Скрипалей как инструмент влияния на Москву. Об этом рассказала во вторник, 21 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что Россия будет требовать у Британии официальные данные по делу. Захарова отметила, что Лондон должен выполнять свои обязательства.

— Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента, — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что Москва отвергает все обвинения в причастности к делу Скрипалей, но готова помогать в расследовании инцидента, несмотря на отказы Лондона, пишет RT.

Британская полиция предъявила обвинения еще одному россиянину по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году 21 сентября. В покушении на убийство Сергея Скрипаля, его дочери и нескольких других преступлениях заочно обвинен Денис Сергеев, якобы являющийся сотрудником российских спецслужб.

Напомним, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

Позже прокуратура Британии предъявила Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения в покушении на убийство Скрипалей. При этом британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к делу Скрипалей.

В апреле полиция Чехии объявила Александра Петрова и Руслана Боширова в розыск.

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