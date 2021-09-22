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Эксперты оценили высокую явку москвичей на онлайн-голосование

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Эксперты оценили высокую явку москвичей на онлайн-голосование
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты отметили высокую явку жителей столицы на электронное дистанционное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов в Государственную думу. Такое обсуждение произошло в среду, 22 сентября, в рамках проведения круглого стола на тему «Система электронного голосования в Москве: ответ на вызовы пандемии».

Управляющий партнер компании Mindsmith Руслан Юсуфов отметил, что высокая явка была зафиксирована даже среди тех групп населения, которые обычно не голосуют.

— Также это вопрос доступности, в первую очередь для людей, которые живут далеко либо за границей, для лиц с ограниченными возможностями, — добавил эксперт.

Специалисты подчеркнули, что избирательная система России с каждым годом показывает стремление к цифровому развитию и новым технологиям.

Генеральный директор компании VisionLabs Дмитрий Марков добавил, что в онлайн-голосовании можно использовать систему биометрической идентификации пользователей.

— Биометрия является доказательством, что именно этот человек проголосовал, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова специалиста.

В среду, 22 сентября, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в будущем онлайн-голосование в Москве во время выборов в Госдуму будет проходить на федеральной платформе.

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