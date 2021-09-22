Будущие выборы в Госдуму будут проводиться на федеральной платформе

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в будущем онлайн-голосование во время выборов в Госдуму будет проходить на федеральной платформе. Москве придется подстроиться под общие правила.

— Москве законом было предоставлено право проводить электронное голосование на mos.ru, — рассказала глава ЦИК РФ в среду, 22 сентября.

По ее словам, дистанционное электронное голосование проводилось на федеральной платформе во многих регионах России. Так или иначе, ни в одном из субъектов не поступало серьезных жалоб на онлайн-систему голосования.

Памфилова также рассказала, что Москва настаивала на ряде дополнительных опций для проведения голосования в режиме онлайн на своей платформе, и Центризбирком дал столице такую возможность.

— Москва сейчас сама разберется, и потом ЦИК расскажет все выявленные нюансы. Мы этого ждем. Дальше, конечно, ситуация изменится, будет единая федеральная платформа, — подытожила она в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

До этого начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил, что все желающие смогут расшифровать и проверить результаты электронного голосования в столице. По его словам, власти выложат программу, которая расшифровывает голоса, поэтому любой человек сможет расшифровать результаты выборов. Он пояснил, что «зашифрованные транзакции лежат в обзервере», откуда можно скачать файл и посмотреть основу «вместе с ключами шифрования и расшифрования».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Думу прошли члены восьми партий.