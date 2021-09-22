Костырко заявил, что любой желающий сможет проверить результаты ДЭГ в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Все желающие смогут расшифровать и проверить результаты электронного голосования в Москве. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, власти выложат программу, которая расшифровывает голоса, поэтому любой человек сможет расшифровать результаты выборов. Он пояснил, что «зашифрованные транзакции лежат в обзервере», откуда можно скачать файл и посмотреть основу «вместе с ключами шифрования и расшифрования».

Кроме того, специалисты опубликуют файл с блокчейном и голосами москвичей, которые получены через функцию «отложенное решение».

— Мы подготовили презентацию по результатам голосования, там виден ход голосования, как записаны голоса по времени, дальше на этот график мы положим уже расшифрованные голоса. Там видно, как каждую минуту прирастали голоса за ту или иную партию, того или иного кандидата, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Костырко.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.