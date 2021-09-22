Пригожин назвал основную проблему шоу-бизнеса

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что сейчас большинство людей думают только о своих деньгах и не заботятся о том, чтобы оставить после себя что-то важное. По его словам, это является одной из главных проблем не только российского шоу-бизнеса, но и жизни общества.

— Повылазили пустышки, не имеющие никакого отношения к музыке. Клоуны какие-то! Паясничают. Задницу показывают. Чего только не показывают. Все, кто никогда в жизни не имел отношения к песне, стали петь. Это же ненормально! Когда вы одеваетесь в женские одеяния, хайпуете — это имеет отношение к музыке? — задался вопросом продюсер в беседе с ФАН.

Пригожин поделился своим мнением, почему так сложилось в нашем обществе.

— В интернете расходится что? Грязь! Покажите мне хоть одно доброе дело, которое набрало в интернете миллион просмотров. Покажите пианиста, гитариста, скрипача. Ален Делон на похоронах Жана-Поля Бельмондо сказал хорошие слова о том, что мы живем в мире пустоты. Все хотят только делать деньги. Никто не хочет ничего создавать. Мы наслаждаемся историческими памятниками, которые построили другие люди. Они хотели после себя что-то оставить, — рассказал Пригожин.

В июле сообщалось, что бывшая жена продюсера Иосифа Пригожина чуть не осталась без квартиры в Москве. К Елене Соколовой нагрянули приставы и лишь заступничество адвоката Виталия Бородина помогло отстоять жилплощадь.