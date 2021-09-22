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Подвальное помещение в Хорошевском районе Москвы выставили на торги

Виктория Сикерина

Город
Подвальное помещение в Хорошевском районе Москвы выставили на торги
Фото: Центр управления городским имуществом
Россия, Москва, улица Зорге Карта всех событий

Нежилое подвальное помещение в Хорошевском районе столицы выставили на торги. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

В ведомстве отметили, что объект расположился на улице Зорге в доме №16, рядом с которым сложилась хорошая городская инфраструктура. Общая площадь помещения составляет более 89 тысяч квадратных метров.

— Выгодное транспортное расположение вблизи Московского центрального кольца (МЦК) и метро добавляет преимуществ лоту. Рядом с помещением есть два парка и школы, — заявил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко.

Также в Центре управления городским имуществом добавили, что в помещении сделан ремонт и проведены необходимые инженерные коммуникации.

— Для открытия здесь офиса продаж потребуются минимальные вложения, — пояснил Артем Сурженко.

Стартовая цена объекта составляет девять с половиной миллиона рублей.

Заявки на торги принимаются до 15 октября текущего года. Итоги подведут 26 октября, заключили на официальном сайте ведомства.

Во вторник, 21 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что московская Градостроительно-земельная комиссия с начала текущего года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности предоставила 12 земельных участков в аренду без торгов по минимальной цене.

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