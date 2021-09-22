Молодежный конкурс мурал-арта проведет Госинспекция по недвижимости в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Молодежный конкурс мурал-арта «Мы формируем новый облик Москвы» организует Государственная инспекция по недвижимости в столице. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил начальник ведомства Владислав Овчинский.

Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет смогут реализовать свой творческий потенциал в создании мурал-арта.

Госинспекция по недвижимости неслучайно стала организатором проекта. Это ведомство выявляет и устраняет объекты самостроя в городе. По этой причине конкурс будет посвящен освобождению городской среды от незаконных строений и преображению улиц и общественных пространств.

Для участия необходимо представить авторские работы в цветном исполнении. Они могут быть выполнены любимыми средствами и с применением различных программ для графического моделирования.

— Цель конкурса — выявить таланты и оказать поддержку в реализации творческого проекта. По итогам отбора лучший эскиз будет масштабирован и воплощен профессиональными художниками в качестве мурала на одном из столичных зданий. Таким образом, мы хотим не только рассказать о вкладе Госинспекции по недвижимости в преображение Москвы, но и вовлечь в формирование современного облика города молодежь, дать им возможность принимать в нем непосредственное участие, — заявил Владислав Овчинский.

Также в рамках конкурса представлено несколько тематических направлений: «Комфортная городская среда», «Карта Москвы, округов и районов», «Изображение инспектора Госинспекции по недвижимости», «Изображение квадрокоптера», «Процесс демонтажа зданий строительной техникой», «Надпись «15 лет Госинспекции по недвижимости города Москвы», «Логотип Госинспекции по недвижимости и логотип Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы».

Для участия в конкурсе необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте, а после выслать на почту готовый эскиз.

В субботу, 25 сентября, в Москве стартует чемпионат финансовых компетенций FinSkills для школьников. За три месяца соревнований ученики столичных образовательных учреждений смогут улучшить свою финансовую, инвестиционную и правовую грамотность.