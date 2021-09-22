Не полагаться на государство: как обеспечить себе безбедную старость

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В ЦБ посоветовали гражданам «не полагаться только на государство» к моменту выхода на пенсию. Россиянам порекомендовали заранее формировать капитал, способный обеспечить комфортную жизнь в старости. Это заявление в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал специалист по финансовой грамотности Сергей Макаров.

По его мнению, в словах представителя ЦБ «есть доля правды»: часть ответственности за благосостояние в пенсионном возрасте действительно лежит на гражданах.

— Конечно, у человека в таком возрасте есть пенсия от государства. У тех, кто работал в крупных компаниях, может быть и корпоративная пенсия. Однако ответственность, безусловно, лежит и на гражданах. Что делать? Начиная с раннего возраста (говоря условно, с 20 лет), откладывать на будущее некоторое количество денег. А вот какое количество — зависит от текущего дохода, — сообщил специалист.

Стратегию накопления следует выбирать, исходя из индивидуальных обстоятельств жизни, считает Макаров. Для начала стоит определиться, какую сумму от общего дохода вы готовы регулярно откладывать.

— У каждого здесь индивидуальные условия. К тому же нужно определиться, сколько денег вы хотите для комфортной жизни в будущем. В среднем, достаточно откладывать 10–20 процентов от текущего дохода, чтобы обеспечить себе такой же заработок и в дальнейшем, — пояснил эксперт по финансовой грамотности.

Затем стоит выбрать оптимальный способ накоплений, рассказал Макаров. По его словам, открытие индивидуального инвестиционного счета является наиболее эффективным методом из существующих сейчас.

— Можно использовать все возможности для накопления, которые сейчас есть в России — как минимум, индивидуальные инвестиционные счета. Тогда человек работает по найму, откладывает свои 10 процентов, инвестирует их с помощью такого счета и получает налоговый вычет, который потом тоже можно реинвестировать. Это одна из долгосрочных стратегий накопления на будущее, — заверил собеседник «ВМ».

Для тех, кто плохо разбирается в системе инвестиций, доступны «традиционные» способы накопления, например, покупка недвижимости в ипотеку и ее сдача.

— Кто-то пока не понимает, что такое акции, облигации, инвестиции, и действует через покупку недвижимости в ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Затем эта квартира сдается в аренду. Через какое-то время у человека на руках своя недвижимость, которая производит доход. Конечно, такой способ был эффективнее, когда ставки по ипотеке еще не возросли, — рассказал специалист.

Макаров подчеркнул, что открытие денежного вклада — отнюдь не лучший способ для долгосрочного накопления. Он гораздо эффективнее для хранения «подушки финансовой безопасности» или краткосрочных целей, разъяснил эксперт. По его словам, все дело в том, что процент накопления на вкладе «не покрывает инфляции».