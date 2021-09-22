Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу и ЮАР с 5 октября

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Российская Федерация возобновит авиасообщение с Данией, Перу, Южно-Африканской Республикой, Новой Зеландией и Джибути с 5 октября 2021 года. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

Отмечается, что теперь количество рейсов из России также увеличится в Индию, Испанию, Арабские Эмираты, Японию, Киргизию, Таджикистан, Шри-Ланку, Узбекистан и Бахрейн.

До этого стало известно, что Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Кенией, Испанией и Словакией с 21 сентября. Также с этой даты возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Мурманска, Читы, Магадана и Пскова. Самолеты из Москвы в Багдад будут летать с частотой два рейса в неделю, в Мадрид и Барселону — с частотой четыре рейса в неделю.