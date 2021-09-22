Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу и ЮАР с 5 октября

Полина Долганова

Общество
Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу и ЮАР с 5 октября
Фото: moscow-live

Российская Федерация возобновит авиасообщение с Данией, Перу, Южно-Африканской Республикой, Новой Зеландией и Джибути с 5 октября 2021 года. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

Отмечается, что теперь количество рейсов из России также увеличится в Индию, Испанию, Арабские Эмираты, Японию, Киргизию, Таджикистан, Шри-Ланку, Узбекистан и Бахрейн.

До этого стало известно, что Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Кенией, Испанией и Словакией с 21 сентября. Также с этой даты возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Мурманска, Читы, Магадана и Пскова. Самолеты из Москвы в Багдад будут летать с частотой два рейса в неделю, в Мадрид и Барселону — с частотой четыре рейса в неделю.

Читайте также:
ТуризмРоссияпрямое авиасообщение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте