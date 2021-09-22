Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Сергей Собянин утвердил планировку коллектора дождевой канализации на Элеваторной улице

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин утвердил планировку коллектора дождевой канализации на Элеваторной улице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки коллектора дождевой канализации в московском районе Бирюлево Восточное в среду, 22 сентября.

В документе отмечается, что проект планировки охватывает дорогу и инженерные коммуникации города на улице Элеваторная.

В рамках проекта специалисты должны будут завершить ввод в эксплуатацию участка коллектора, протяженность которого составляет 0,39 километра. Кроме того, необходимо будет провести реконструкцию участка длиной 0,21 километра.

Уточняется, что для реализации проекта не понадобится сносить в городе объекты капитального строительства.

Участок работ начинается на пересечении Проектируемого проезда № 5108 и улицы Бирюлевская и продолжается до улицы Липецкая.

Совокупная площадь территории, на которой будут проводиться работы, составляет 2,12 гектара, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что мэр Москвы утвердил проект строительства нового газопровода в ТиНАО. Газом обеспечат следующий участок: деревня Коротыгино — деревня Романцево — деревня Новомихайловское — деревня Красная Пахра — поселок Подсобного Хозяйства Минзаг — газорегуляторный пункт «Красная Пахра».

Читайте также:
перепланировкаСергей СобянинМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте