Сергей Собянин утвердил планировку коллектора дождевой канализации на Элеваторной улице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки коллектора дождевой канализации в московском районе Бирюлево Восточное в среду, 22 сентября.

В документе отмечается, что проект планировки охватывает дорогу и инженерные коммуникации города на улице Элеваторная.

В рамках проекта специалисты должны будут завершить ввод в эксплуатацию участка коллектора, протяженность которого составляет 0,39 километра. Кроме того, необходимо будет провести реконструкцию участка длиной 0,21 километра.

Уточняется, что для реализации проекта не понадобится сносить в городе объекты капитального строительства.

Участок работ начинается на пересечении Проектируемого проезда № 5108 и улицы Бирюлевская и продолжается до улицы Липецкая.

Совокупная площадь территории, на которой будут проводиться работы, составляет 2,12 гектара, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что мэр Москвы утвердил проект строительства нового газопровода в ТиНАО. Газом обеспечат следующий участок: деревня Коротыгино — деревня Романцево — деревня Новомихайловское — деревня Красная Пахра — поселок Подсобного Хозяйства Минзаг — газорегуляторный пункт «Красная Пахра».