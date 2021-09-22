Проект об уголовной ответственности за пропаганду нападений на школы внесли в Госдуму

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду детского насилия, нападений на школы и причинения вреда собственному здоровью в сети внес в Госдуму Государственный совет Республики Татарстан в среду, 22 сентября.

В пояснительной записке говорится, что в настоящий момент законодательство России не предусматривает ответственности за размещение подобного контента в интернете. По этой причине власти Татарстана предложили создать в уголовном кодексе новую статью «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесения вреда собственному здоровью».

Согласно документу предлагается за распространение информации с побуждением к совершению насильственных действий против других граждан и собственного тела и причинению вреда здоровью ввести штраф в размере от 300 до 700 рублей или в размере заработной планы осужденного за период от года до 18 месяцев. Также в этом случае может быть предусмотрена ответственность в виде исправительных работ или ограничения свободы сроком до трех лет.

Преступление, совершенное группой лиц, повлекшее тяжелые последствия, предлагают наказывать лишением свободы до 15 лет.

— Внесение предложенных изменений в законодательные акты Российской Федерации, на наш взгляд, позволит сократить распространение деструктивного контента в сети интернет, а в случае его выявления принимать исчерпывающие меры по изобличению и привлечению к ответственности виновных лиц, — пояснили в Госсовете Татарстана.

Однако инициативу не поддержали в правительстве РФ из-за наличия похожих статей УК РФ, указано в отзыве Кабмина, передает РИА Новости.

В среду, 22 сентября, глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета СФ по законодательству Елена Мизулина рассказала, что в Госдуму осенью планируют внести пакет поправок в Семейный кодекс с комплексом мер по защите детей.