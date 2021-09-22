В Госдуму внесут законопроекты о мерах по защите детей в семье

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму осенью планирую внести пакет поправок в Семейный кодекс с комплексом мер по защите детей. Об этом рассказала в среду, 22 сентября, глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета СФ по законодательству Елена Мизулина.

В частности, в документе будут прописаны меры, предусматривающие случаи угрозы жизни детей в семье.

— Учитывая большой масштаб этих поправок, комитетом было принято решение вносить их не одним законопроектом, а несколькими, — уточнила Мизулина.

По ее словам, проект начали прорабатывать летом, а завершить его планируют до конца этого года или уже в 2022 году. Предложения коснутся «государственной обязанности защиты и укрепления семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, обеспечения ребенку приоритета семейного воспитания».

Предполагается, что меры позволят защитить ребенка в любой ситуации, пишет ТАСС.

При этом 30 августа вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что единовременную «школьную» выплату получили 99,5 процента школьников, попадающих в категорию финансовой поддержки. По ее словам, всего правительство выплатило школьникам 202 миллиарда рублей.

Правительство утвердило постановление о досрочных единовременных выплатах по десять тысяч рублей на школьников с 2 августа. Документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.