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Голикова заявила, что «школьную» выплату получили более 99 процентов детей

Анастасия Волоснова

Общество
Голикова заявила, что «школьную» выплату получили более 99 процентов детей
Фото: Правительство РФ

Единовременную «школьную» выплату в десять тысяч рублей получили 99,5 процента школьников, попадающих в категорию финансовой поддержки. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, всего правительство выплатило школьникам 202 миллиарда рублей.

— Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей, — уточнила Голикова.

По ее словам, всего выплаты до конца года должны получить 20,4 миллиона детей, пишет ТАСС.

Правительство утвердило постановление о досрочных единовременных выплатах по 10 тысяч рублей на школьников с 2 августа.

Документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В пятницу, 30 июля, он сообщал, что будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы семьи могли получить средства раньше изначально запланированного срока и чтобы у родителей было больше времени на подготовку детей к началу учебного года.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

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