В США предложили ввести санкции против Мишустина и Пескова

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Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян. Фигуранты списка, по мнению Вашингтона, якобы причастны к нарушениям прав человека.

Список, в частности, состоит из премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а также директора ФСБ Александра Бортникова.

Кроме того, под новыми санкциями могут оказаться директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин и руководитель Минздрава Михаил Мурашко.

Конгресс также включил в перечень бизнесмена Романа Абрамовича, главу Газпрома Алексея Миллера, а также главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Текст поправки предложил конгрессмен Том Малиновски.

Законопроект внесен как поправка к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Он будет носить рекомендательный характер в случае одобрения, а введение санкций останется на усмотрении Белого дома.

Предполагается, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден представит комитетам Конгресса заключение о том, подлежит кто-либо из этих лиц включению в санкционный список в рамках «закона Магнитского», отмечает РИА Новости.

23 сентября сообщалось, что Палата представителей единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету, которая запрещает американцам сделки с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на первичном и вторичном рынках.

Инициатива будет включена в оборонный бюджет, который, как ожидается, Палата представителей поддержит в конце недели. Она предполагает запрет облигаций в любой валюте, выпущенных Банком России, ФНБ и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.