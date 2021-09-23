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В Совфеде пообещали чувствительный ответ на новые санкции США

Иван Юминов

Политика
В Совфеде пообещали чувствительный ответ на новые санкции США
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия ответит на новые санкции США против чиновников и общественных деятелей страны. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в четверг, 23 сентября.

— Россия ответит на новые санкции США, он (ответ — прим. «ВМ») может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона, — рассказал сенатор.

Конгрессмены, по его словам, стремятся ухудшить отношения с Москвой из-за настроя американского президента Джо Байдена наладить отношения между странами. Американские политики «собрали все в кучу» — экономистов и общественных деятелей, добавил он.

Джабаров также выразил недоумение из-за нахождения в списке главы Минздрава Михаила Мурашко. Санкции против первых лиц государства, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина, являются недопустимыми, приводит слова сенатора РИА Новости.

23 сентября сообщалось, что комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян. Фигуранты списка, по мнению Вашингтона, якобы причастны к нарушениям прав человека.

Список, в частности, состоит из Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а также директора ФСБ Александра Бортникова.

Кроме того, под новыми санкциями могут оказаться директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин и Мурашко.

Конгресс также включил в перечень бизнесмена Романа Абрамовича, главу Газпрома Алексея Миллера и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян.

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