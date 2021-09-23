«Цена свободы»: Зеленский раскрыл число жертв конфликта в Донбассе

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Почти 15 тысяч человек погибло из-за конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 сентября.

— В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине — это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых, — рассказал глава государства в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Из-за конфликта свои дома были вынуждены покинуть полтора миллиона людей, добавил он. Раненых в результате противостояния, по его словам, еще больше, чем погибших, как и людей без крова.

Это «цена свободы и независимости», приводит слова Зеленского РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.