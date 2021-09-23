Сирия потребовала немедленного вывода войск Турции из страны

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Турция должна немедленно вывести свои войска с территории северных провинций Сирии. Об этом заявил глава МИД страны Фейсал Микдад в четверг, 23 сентября.

— Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны, — рассказал дипломат.

Недавняя эскалация в провинции Идлиб вызвана турецкой оккупацией и поддержкой, которую Анкара оказывает террористическим группировкам на земле, приводит слова Микдада РИА Новости.

14 сентября президент России Владимир Путин на встрече в Москве с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что сирийское правительство контролирует 90 процентов территории страны. При этом в государстве до сих пор сохраняются очаги терроризма, добавил он.

Асад подтвердил, что совместными усилиями армии двух стран достигли существенных результатов в деле борьбы с терроризмом. Путин заключил, что на территории Сирии еще остаются очаги терроризма, от которых страдают мирные жители.