Путин и Асад сообщили об успехах в борьбе с террористами в Сирии

Фото: Администрация президента РФ

Сирийское правительство контролирует 90 процентов территории страны. Но в государстве до сих пор сохраняются очаги терроризма. Об этом во вторник, 14 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

— Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 процентов территории, — сказал он президенту Сирии Башару Асаду на встрече в Москве.

Сирийский лидер подтвердил, что совместными усилиями армии двух стран достигли существенных результатов в деле борьбы с терроризмом.

— Две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину, — заявил он.

Кроме того, это еще и большой вклад в защиту всего мира — международный терроризм не признает границ и в опасности находятся все страны, считает Асад.

Путин отметил, что на территории Сирии еще остаются очаги терроризма от которых страдают мирные жители.

— Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни, — обратился он к сирийскому лидеру.

Также российский президент на встрече подчеркнул, что Асад делает многое для построения диалога с его политическими оппонентами. Путин надеется, что этот процесс будет продолжаться.

— Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед, — передает его слова РИА Новости.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо углубить сотрудничество РФ и США в вопросах борьбы с терроризмом. Он отметил, что атаки террористов являются проблемой не конкретного государства, а всего мира в целом. При этом бывший премьер-министр вспомнил теракт в Америке в 2001 году и подчеркнул, что подобное может повториться в любое время.