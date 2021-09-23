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Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в ангаре в подмосковной Черноголовке. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС в четверг, 23 сентября.

— В 6:05 — ликвидация открытого горения, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Высота одноэтажного офисно-складского здания, где происходит пожар, составляет 15 метров. На момент прибытия пожарных внутри наблюдалось сильное задымление изнутри, а также дым из-под кровли.

Некоторое время существовала угроза распространения горения на офисное трехэтажное здание. Пострадавших в результате инцидента, как уточнили в министерстве, нет.

Ликвидацией пожара занимаются 90 человек и 32 единицы техники.

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