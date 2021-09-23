Наталья Сергунина рассказала о комплексном развитии столичных парков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Площадки для спорта и игр, зеленые насаждения и новые интересные объекты в парках каждый год удивляют москвичей и гостей столицы. В четверг, 23 сентября, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о новых точках притяжения в столичных парковых зонах.

Она отметила, что до наступления холодов горожане смогут прокатиться по троллейной трассе над Олимпийскими прудами или сфотографироваться в обновленном розарии в «Сокольниках».

— Парки по всему городу — и крупные, и небольшие районные — постоянно совершенствуются, чтобы быть еще привлекательнее и комфортнее для посетителей. Там воссоздают исторические и обустраивают новые цветники, высаживают деревья и кустарники, готовят культурную программу, оборудуют современные детские и спортивные площадки. Минувший сезон получился для парков насыщенным и продуктивным, — заявила заммэра столицы.

Наталья Сергунина добавила, что одной из точек притяжения летом 2021 года стал современный парк у Джамгаровского пруда. В особенности это место полюбилось поклонникам экстремальных видов спорта из-за оборудованных рамп, рейлов и других фигур для трюков. Также здесь можно покататься на роликах, экстремальных самокатах и BMX-велосипедах.

При этом москвичи активно посещали и парк Олимпийской деревни. Здесь обустроили троллейную трассу протяженностью более 400 метров. С помощью специального троса посетители пролетали над водой и наслаждались видами.

При этом после капительного ремонта в парке «Ангарские пруды» начал работать летний кинотеатр. Здесь возвели сцену и амфитеатр на 300 гостей, комнаты для грима и аппаратную. Также на территории кинотеатра провели новые световые и звуковые системы.

Современная детская площадка появилась в сквере в Олонецком проезде. Здесь установили интерактивный центр с играми на ловкость и скорость реакции, а также поставили меловую доску, уличный ксилофон и необычную арку.

Во вторник, 21 сентября, Наталья Сергунина рассказала, что сентябрьская акция «День без турникетов» пройдет в столице с 23 по 25 сентября. Ее поддержали около 100 креативных городских площадок.