Свыше четырех тысяч человек поучаствовали в имущественно-земельных вебинарах за 2021 год

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Государственная инспекция по недвижимости предварительно проанализировала проделанную в текущем году информационную работу по предупреждению нарушений в земельно-имущественной среде. За первые девять месяцев 2021 года было проведено 58 онлайн-мероприятий, в которых приняли участие свыше четырех тысяч человек. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Образовательные вебинары были направлены на обучение аспектам действующего земельного законодательства, знание полномочий Госинспекции по недвижимости и правил в сфере использования земельных участков и других нежилых объектов.

— Количество проведенных онлайн-мероприятий уже сейчас сопоставимо с показателями за весь прошлый год — тогда состоялось более 60 вебинаров по профилактике правонарушений в области земельно-имущественных отношений. Активная просветительская работа позволила сократить на 20 процентов количество обращений граждан в ведомство, — заявил Владимир Ефимов.

Вебинары проводит Информационно-консультационный центр, который образовали на базе подведомственного учреждения Госинспекции по недвижимости осенью 2019 года. Отмечается, что участие в занятиях бесплатное. Для этого необходимо лишь заранее зарегистрироваться.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский добавил, что образовательная площадка для проведения вебинаров отражает фокус ведомства на профилактику земельно-имущественной сферы. При этом специалисты наблюдают и активный интерес участков проекта в обсуждаемых вопросах и темах.

— Cегодня 75 процентов аудитории вебинаров составляют представители бизнес-сообщества, юридических и частных лиц, ведущих предпринимательскую деятельность и имеющих в пользовании или собственности объекты недвижимости; 10 процентов — представители общественных и бизнес-организаций и 15 — процентовпредставители различных профессиональных ассоциаций, — заключил начальник Госинспекции.

Преподавателями на вебинарах стали ведущие специалисты по недвижимости, сотрудники департамента городского имущества столицы, московского департамента экономической политики и развития и департамента по конкурентной политике Москвы.

В среду, 22 сентября, Владислав Овчинский сообщил, что молодежный конкурс мурал-арта «Мы формируем новый облик Москвы» организует Государственная инспекция по недвижимости в столице.

Он подчеркнул, что молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет смогут реализовать свой творческий потенциал в создании мурал-арта.