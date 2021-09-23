«Москвариум» пригласил школьников на бесплатные лекции и экскурсии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ с 25 сентября по 14 ноября проведет для школьников бесплатные занятия в лектории и тематические экскурсии. Ребята также смогут увидеть научные и экологические представления с участием морских животных.

Бесплатные экскурсии и лекции для школьников всех возрастов будут проходить в океанариуме по субботам. Специалисты расскажут об образе жизни рыб, рептилий и амфибий, их распространенности в дикой природе и особенностях исчезающих и редких видов.

Занятия адаптированы для школьной программы и будут проводиться в двух форматах: для учеников 1–4-х классов и для учащихся 5–11-х классов. Они будут начинаться в 14:00: для учеников 5–11-х классов — 25 сентября, 9, 23 октября и 6 ноября; для младших школьников — 2, 16, 30 октября и 13 ноября. Их длительность составит один час. На каждом занятии может присутствовать не более 10 детей в сопровождении 10 взрослых. Можно подать как групповые, так и индивидуальные заявки. Это можно сделать по телефону кол-центра «Москвариума» +7 (499) 677-99-99.

Также по субботам «Москвариум» будет проводить бесплатные экскурсии для школьников на тему «Ихтиофауна Мирового океана» — гид расскажет о строении рыб. Участники смогут увидеть самую ядовитую из них — рыбу-камень, а также рассмотреть опасных мурен, рыбу-шар (аротрона колючего), скатов и акул.

Экскурсии будут проводиться 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 30 октября, 6 и 13 ноября. Начало — в 11:00, пишет официальный сайт мэра Москвы.