«Старая, бездарная крыса»: Апексимова рассказала, как реагирует на нападки хейтеров

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Актриса Ирина Апексимова, которая успевает не только сниматься в кино, но и руководить двумя театрами, рассказала, как реагирует на нападки хейтеров.

По ее словам, она не отвечает на дерзкие комментарии, так как считает это бессмысленным занятием.

— Ну а что сказать на слова «старая, бездарная, страшная крыса, сдохни»? В выражениях никто не стесняется, — отметила актриса.

В настоящее время карьеру актрисы пытается построить дочь Апексимовой Дарья. В Сети нередко высказывают мнение о том, что девушке это удается благодаря ее известной матери. Сама Ирина не считает нужным доказывать обратное, пишут «Невские новости».

— Это смешно и нелепо. Почему-то постоянно и меня, и Дашу ставят в условия, когда мы должны объясняться. Ждут от меня оправдания: «Нет, что вы! Она способная!» Не буду! — высказалась актриса, лишь отметив, что в их профессию «за руку не приведешь».

До этого актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала о том, как общается со своей четырехъюродной сестрой — певицей Ларисой Долиной.