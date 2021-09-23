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Сирия призвала мировое сообщество нарастить оказание помощи

Анастасия Волоснова

В мире
Сирия призвала мировое сообщество нарастить оказание помощи
Фото: twitter.com//HarbiehNadie

В Дамаске считают, что международное сообщество должно увеличить объемы помощи для Сирии, так как в стране из-за американских санкций растет бедность. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

По его словам, односторонние санкции США «душат сирийский народ». Он подчеркнул, что экономическое положение в Сирии в настоящее время ухудшается.

— Уровень бедности вырос, равно как и дефицит медикаментов. Более того, нам даже не хватает базовых лекарств, чтобы лечить больных раком, а также другими заболеваниями. В том числе коронавирусом, — приводит РИА Новости слова Микдада.

14 сентября президент России Владимир Путин на встрече в Москве с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что сирийское правительство контролирует 90 процентов территории страны. При этом в государстве до сих пор сохраняются очаги терроризма, добавил он.

Асад подтвердил, что совместными усилиями армии двух стран достигли существенных результатов в деле борьбы с терроризмом. Путин заключил, что на территории Сирии еще остаются очаги терроризма, от которых страдают мирные жители.

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