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Площадка для паркура и лыжероллерная трасса появились в ТиНАО

Анастасия Волоснова

Город
Площадка для паркура и лыжероллерная трасса появились в ТиНАО
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское Карта всех событий

Площадка для паркура и лыжероллерная трасса появились в ТиНАО в рамках реализованного проекта благоустройства. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В поселении Михайлово-Ярцевском завершили крупный проект благоустройства общественного пространства. В прошлом году на территории организовали дорожно-тропиночную сеть, лыжероллерную трассу и памп-трек. На дорожках были организованы перекаты и повороты для езды на велосипедах, скейтах, самокатах и роликах.

При этом в текущем году на участке общественного пространства установили площадку для паркура. Кроме того, на территории появились лежаки для отдыха, садовые диваны, уличные тренажеры. Также специалисты установили детскую площадку с «песочной фабрикой» и спортивную площадку.

Видео: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В августе сообщалось, что в пойме реки Чермянки, которая является притоком Яузы, возведут два памп-трека. Работы будут проводиться в рамках программы комплексного благоустройства этой местности.

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