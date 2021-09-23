Сквер «Патриот» в Котельниках благоустроят в следующем году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В следующем году будут проведены работы по благоустройству сквера «Патриот» в Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

— Приступили к подготовке предстоящего благоустройства сквера «Патриот» в микрорайоне Ковровом. Оно намечено на следующий год, — цитирует сообщение «Радио 1».

В пресс-службе отметили, что в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, проверка сетей для модернизации освещения и установка камер видеонаблюдения.

В сквере появится обновленная тропиночная сеть. Также на территории установят новые светильники, лавочки с урнами и ограждения, высадят дополнительные растения. Работа над проектом завершится до конца года, после чего его представят жителям.

23 сентября заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о новых точках притяжения в столичных парковых зонах.