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ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Экономика
ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала «Пятерочке» и «Магниту» предупреждение с требованием снизить стоимость продуктов в Подмосковье. Об этом рассказали в четверг, 23 сентября, в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, торговая сеть «Магнит» АО «Тандер» и торговая сеть «Пятерочка» ООО «Агроторг» заняли доминирующее положение в нескольких подмосковных округах. По этой причине компании повысили цены на продукты.

Кроме того, было зарегистрировано завышение цен «на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья», говорится на сайте ведомства.

Кроме того, служба выступила с инициативой ввести штрафы для собственников гостиниц, которые завышают стоимость проживания в разгар значимых мероприятий. Законопроект готовы поддержать в профильном комитете Государственной думы.

В законопроекте ФАС речь идет об отелях в крупных городах. Первоначально в нем были отмечены Сочи, Санкт-Петербург и Владивосток. Авторы документа предложили рассчитывать стоимость номеров по методике, которую утвердило правительство. Завышающих цены отельеров будут штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

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