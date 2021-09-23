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Отверстие в кассу банка просверлили из подвала здания в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Отверстие в кассу банка просверлили из подвала здания в Москве
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России
Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Отверстие просверлили из подвального помещения рядом с кассой банка в центре Москвы. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Красной Пресне. По словам источника «ВМ», после получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка обнаружили отверстие, диаметр которого составил один сантиметр.

Позже силовики установили, что в подвальном помещении находится школа актерского мастерства. В помещении ведутся ремонтные работы, в ходе которых было просверлено сквозное отверстие в потолке.

По данному факту проводится проверка.

22 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в Москве сотрудники полиции раскрыли серию мошенничеств в отношении пенсионеров.

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