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Полиция раскрыла серию мошенничеств против московских пенсионеров

Анастасия Волоснова

Происшествия
Полиция раскрыла серию мошенничеств против московских пенсионеров
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве сотрудники полиции раскрыли серию мошенничеств в отношении пенсионеров. Об этом в среду, 22 сентября, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В столицу приехали трое человек, которые начали звонить московским пенсионерам и представляться их родственниками. Мужчины сообщали, что якобы попали в аварию, из-за чего им срочно нужны деньги для минимизации ущерба. Доверчивые пожилые жители столицы верили мошенникам и переводили им деньги.

Однако позднее одна мошенница позвонила молодой девушке, которая работала до этого дознавателем, и представилась ее дочерью. Злоумышленница сообщила, что якобы сбила ребенка. Бывший дознаватель догадалась, что это обман, и сообщила о звонке в полицию.

На следующий день после инцидента подозреваемая в мошенничестве и ее сообщник были задержаны.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов по аналогичным преступлениям задержали 33-летнего мужчину. Все задержанные заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ведомстве.

Видео: МВД

До этого «ВМ» писала о москвичке, которая уберегла знакомого от сомнительных инвестиций. Жительница столицы проявила бдительность и обратилась в полицию, после того как ее знакомый вложил крупную сумму в биржу и намеревался сделать еще один вклад.

20 сентября заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что мошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана россиян — стать жертвой можно буквально «на ровном месте».

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