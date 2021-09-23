Концерт — финал конкурса молодых композиторов состоится в Москве

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Российская академия музыки имени Гнесиных 23 сентября приглашает ценителей прекрасного на финальный концерт Всероссийского конкурса молодых композиторов, приуроченного к 67-й сессии международного форума организаций эфирного вещания International Rostrum of Composers.

На конкурс было подано более ста заявок от композиторов из разных регионов: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Краснодарского края, Иркутской области, Нижнего Новгорода, Брянска, Саратова, Рязани, Севастополя, Ростова-на-Дону, Кирова, Челябинска, Красноярска, Архангельска, Магнитогорска, Уфы, Екатеринбурга.

Программу конкурсного прослушивания составят девять произведений финалистов в трех номинациях: «Симфоническая музыка», «Камерная инструментальная и вокальная музыка» и «Хоровая музыка».

На финальном концерте сочинения молодых авторов исполнят Академический большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева, камерный хор Московской консерватории и солисты Московского ансамбля современной музыки.

Концерт-финал будет транслироваться онлайн на медиаплатформе радиостанции «Орфей».

Организаторами конкурса являются Российский музыкальный союз, радиостанция «Орфей» и Союз композиторов России, сообщает пресс-служба конкурса.