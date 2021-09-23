Легковушка столкнулась со скорой на юге Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Генерала Белова, 33/19 Карта всех событий

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на юге Москвы. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в районе дома 33 по улице Генерала Белова. На месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

— Движение на перекрестке улицы Генерала Белова и Орехового бульвара затруднено, — отмечается в сообщении Telegram-канале ведомства.

Судя по фотографии, одна из машин от удара перевернулась. Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

21 сентября в столичной Госавтоинспекции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД. По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen.

После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом. Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм.