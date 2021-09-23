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Прыгающих с высоток парашютистов заметили на Ленинском проспекте

Анастасия Колоскова

Происшествия
Прыгающих с высоток парашютистов заметили на Ленинском проспекте
Фото: Telegram / Москва 24
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Столичная полиция инициировала проверку после того, как в Сети появился видеоролик с бейсджамперами, которые прыгнули с парашютами с высотки на Ленинском проспекте. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

— По факту публикации видеоролика проводится проверка, — заключили в ведомстве.

В одном из новостных Telegram-каналов появился видеоролик, снятый автомобилистом, который увидел парашютистов, прыгнувших с высоток прямо на дорогу на Ленинском проспекте.

Видео: Telegram / Москва 24

Накануне в столичном метро заметили мужчину, который забирался наверх по балюстраде эскалатора. Соответствующее видео появилось в одном из новостных Telegram-каналов.

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