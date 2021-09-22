Взбирающегося по перилам эскалатора мужчину заметили в московском метро

В столичном метро заметили мужчину, который забирался наверх по перилам, размещенным между эскалаторами. Соответствующее видео появилось в одном из новостных Telegram-каналов.
В паблике необычного пассажира тут же окрестили «Человеком-пауком».
Видео: Telegram-канал «Москва с огоньком»
«ВМ» направила запрос в пресс-службу МВД по городу, однако на момент публикации официальной информации нет.
В марте на станции «Улица Старокачаловская» Бутовской линии был замечен человек, который в форме бойца Красной армии прогуливался по рельсам.
Мужчина с рюкзаком, одетый в буденовку и военный мундир, с телефоном в руках целенаправленно двигался в сторону перегонного тоннеля.