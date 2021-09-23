День европейских языков пройдет в библиотеке иностранной литературы

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Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино 25 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на фестиваль «День европейских языков».

Участники мероприятия познакомятся с разными европейскими языками, выучат самые полезные и интересные слова и выражения на итальянском, немецком, венгерском, болгарском, шведском, финском, испанском, нидерландском, норвежском, польском, словенском, французском и эстонском, пообщаются с носителями языка и узнают о работе языковых и культурных центров в городе.

Тот, кто впервые решит познакомиться с тем или иным языком, сможет посетить пробные уроки. А те, кто уже владеет каким-либо иностранным языком, получат возможность погрузиться в него в формате коротких бесед с носителем языка.

В течение всего дня на территории фестиваля будут работать информационные стенды, где посетители смогут узнать об актуальных образовательных проектах, курсах и экзаменах по иностранным языкам.

Во время фестиваля можно также посетить несколько выставок: «Такие разные алфавиты», «Маргарита Рудомино. Путь созидания», «Испанский — это просто!», «Португальский — это просто!», «Вселенная Гутенберга» и «Языковая картина мира».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.