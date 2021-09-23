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Станция МЦД-4 Апрелевка открылась после реконструкции

Виктория Храменкова

Город
Станция МЦД-4 Апрелевка открылась после реконструкции
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Конечная станция Апрелевка открылась на будущем МЦД-4 после реконструкции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Обновленная станция находится на Киевском направлении в Наро-Фоминском городском округе. Теперь на месте старых платформ и пешеходного моста появился современный пригородный вокзал, на котором расположился крытый переход с лифтами и эскалаторами.

— До конца года на Киевском направлении железной дороги планируем открыть еще пять новых и обновленных станций, которые будут соответствовать стандартам московского транспорта, — сказал мэр в своем обращении.

Реконструкция конечной станции МЦД-4 Апрелевка ведется с 2019 года. Станцию обновляли по специальной технологии, для которой не требуется остановка движения поездов. Пассажирская инфраструктура позволит безопасно и комфортно перемещаться из одной части города в другую, соединив улицы Первомайскую и Августовскую. В часы пик поезда будут курсировать каждые 5–7 минут. Быстрее добираться до Москвы смогут жители Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других расположенных рядом населенных пунктов.

— МЦД — основа нового транспортного каркаса, который мы создаем с Андреем Воробьевым и РЖД. Тысячи людей ежедневно ездят между Москвой и областью на работу, домой, на дачи. Мы стараемся сделать их путь удобнее и короче, — отметил Сергей Собянин.

В прошлом году на Киевском направлении после реконструкции уже были открыты станции Победа, Мичуринец, Крекшино и Санино. В этом году была открыта станция Внуково, а теперь — Апрелевка. В ближайшие месяцы планируется открыть станции Кокошино, Толстопальцево, Матвеевская, Аминьевская и Минская. Две последние являются полностью новыми станциями.

Общая длина МЦД-4 составит 86 километров. На нем будет 39 станций, с 18 из них можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.

Открытие МЦД-4 планируется в третьем квартале 2023 года. Для запуска идут масштабные работы по строительству соединительных участков между Киевским и Горьковским направлениями, передала ранее пресс-служба МЖД слова начальника МЖД Михаила Глазкова.

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