Садальский высказался о своих бывших возлюбленных Васильевой и Эппле

Фото: sadalskij.livejournal.com

Известный актер Станислав Садальский на своей страничке в Instagram разместил совместное архивное фото с актрисами Татьяной Васильевой и Жанной Эппле. На фото трое молодых актеров стоят рядом друг с другом, и создается впечатление, что между ними тесная связь.

Но сегодня у артиста очень напряженные отношения с бывшими возлюбленными. Под опубликованным фото Садальский привел отрывок из стихотворения поэта Андрея Вознесенского, который полностью отражает душевное состояние и мысли актера:

— Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты — как домик убранный, где они жили немного лет.

В комментариях под фото поклонники актера написали: «Все трое похожи как родные. Особенно девушки»; «Как жаль, а ведь как были дружны»; «Люди расстаются, и приходит понимание, что им плохо друг без друга. Никогда не говори «никогда».

— Эти станции мы уже проехали, — ответил на комментарии подписчиков Станислав Садальский.

Ранее российский актер признался подписчикам, что он в восторге от актрисы Мирославы Карпович.