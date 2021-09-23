Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Садальский высказался о своих бывших возлюбленных Васильевой и Эппле

Дарья Чентаева

Общество
Садальский высказался о своих бывших возлюбленных Васильевой и Эппле
Фото: sadalskij.livejournal.com

Известный актер Станислав Садальский на своей страничке в Instagram разместил совместное архивное фото с актрисами Татьяной Васильевой и Жанной Эппле. На фото трое молодых актеров стоят рядом друг с другом, и создается впечатление, что между ними тесная связь.

Но сегодня у артиста очень напряженные отношения с бывшими возлюбленными. Под опубликованным фото Садальский привел отрывок из стихотворения поэта Андрея Вознесенского, который полностью отражает душевное состояние и мысли актера:

— Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты — как домик убранный, где они жили немного лет.

В комментариях под фото поклонники актера написали: «Все трое похожи как родные. Особенно девушки»; «Как жаль, а ведь как были дружны»; «Люди расстаются, и приходит понимание, что им плохо друг без друга. Никогда не говори «никогда».

— Эти станции мы уже проехали, — ответил на комментарии подписчиков Станислав Садальский.

Ранее российский актер признался подписчикам, что он в восторге от актрисы Мирославы Карпович.

Читайте также:
InstagramСтанислав СадальскийШоу-бизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте